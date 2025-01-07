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台積電續創新高 台股早盤大漲近400點叩關24000點

2025/1/7 09:15（1/7 09:25 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）CES消費性電子展登場，激勵週一美國科技股續揚，尤其台積電ADR飆漲5.46%，收在220.01美元，創歷史新高，推升今天台股早盤開高，台股加權指數9時1分上漲396.24點，至23943.95點，重新挑戰24000點大關。代表中小型股票的櫃買指數也同樣紅盤開出。

3大權值股全面走強，台積電最多上漲35元至1160元，鴻海最多上漲3.5元至188元，聯發科也上漲20元至1445元。

法人分析，台積電下週即將召開法說會，市場預期台積電2024年第4季每股獲利可望創下歷史新高，2025年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，投資人提前卡位法說會行情，但仍須提防法說會後，可能出現的利多出盡。（編輯：楊凱翔）1140107

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