台積電ADR勁揚逾5% 投信看好法說行情台股續彈

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國消費性電子展（CES）本週開幕，再度炒熱科技題材，台積電6日股價攻上歷史新高新台幣1125元，率領台股大漲639.41點，收在23547.71點。法人看好接下來台積電法說會16日即將登場，有望率領台股續攻。

在科技股領軍下，華爾街股市主要指數6日大多收高，收復耶誕節至新年期間的部分跌勢。道瓊工業指數尾盤翻黑，小跌25.57點或0.06%，終場收在42706.56點；標普500指數上揚32.91點或0.55%，收5975.38點。

以科技股為主的那斯達克指數揚升243.30點或1.24%，收19864.98點。費城半導體指數更大漲146.50點或2.84%，收在5310.14點。

個股方面，AI晶片股表現強勁，輝達（NVIDIA）大漲4.96美元或3.43%，收149.43美元；超微（AMD）漲4.18美元或3.33%，收129.55美元；台積電ADR更是勁揚11.4美元或5.46%，收在220.01美元，創歷史新高，有利今天台股走勢。

中信投信分析，台股開年以來呈現震盪格局，不過在AI題材持續發酵、台積電領軍衝鋒，以及即將迎來重量級法說會旺季等利多加持下，看好台股有望持續反彈。

中信投信指出，包括台積電、大立光、台達電等，台股即將迎來重量級法說會旺季，其中市場預期台積電2024年第4季每股獲利可望創下歷史新高，2025年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，法說會內容將成為市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1140107