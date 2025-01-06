AI熱潮 2024年底外資持股市值占比逾43%飆新高

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（中央社記者謝方娪台北6日電）受惠2024年AI需求持續強勁，台股全年上漲28.47%，漲幅傲視日韓港星，金管會統計，2024年底整體外資持有台股市值占比同步走高至43.09%，一舉改寫歷年同期新高。

金管會今天公布，整體外資去年蜂擁匯入，2024年全年累計淨匯入規模達371.96億美元，折合新台幣近1.22兆元，創下金管會自2011年有統計以來新高。

2024年AI浪潮持續席捲全球，台積電、聯發科及日月光投控3大半導體廠2024年市值合計暴漲逾新台幣13兆元，整體外資持有台股市值比重隨之水漲船高，金管會統計顯示，2024年底外陸資持有台股市值占總市值比重一舉拉高至43.09%，和歷年年底相比，一舉改寫同期新高。

回顧過往，整體外資2002年持有台股市值占比僅約15.4%，隨後逐步走高，2014年底達36.43%，2021年1月雖曾攀升至44.61%，但當年底略降溫至41.42%。

2024年受惠AI熱潮，台股備受資金追捧，全年漲幅傲視日韓港星等亞洲股市，整體外資持有台股市值比重也一舉拉高至衝破43%，一舉創下歷年年底新高紀錄。（編輯：林興盟）1140106