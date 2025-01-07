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聯發科攜手意騰科技 CES展出多元AI語音方案

2025/1/7 10:39
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（中央社記者張建中新竹7日電）聯發科今天宣布，與意騰科技合作針對汽車、智慧家庭及智慧零售市場等領域，打造AI語音解決方案，於美國消費性電子展（CES）首次亮相。

聯發科今天發布新聞稿，副總經理張豫臺表示，這次與意騰科技合作，是將意騰科技的人機互動及語音辨識等AI方案，帶入聯發科的Dimensity Auto智慧座艙平台，以及聯發科技智慧家庭與智慧零售解決方案，推動更多的AI創新。

聯發科指出，意騰科技的AI聲學前處理技術，可以在複雜的多人環境中，仍能精準捕捉主控者的需求指令，提供良好的語音辨識率，確保車內語音互動更智慧、高效。

聯發科表示，與意騰科技合作包含聲紋降噪、指向性關鍵字偵測、喚醒詞、語音轉文字、文字轉語音等功能，共同推出智慧車內語音控制解決方案

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此外，聯發科還與意騰科技共同推出智慧家庭AI Hub，在聯發科天璣9400旗艦行動平台上，整合意騰科技的AI自然語音技術，及生態夥伴的邊緣AI自動語音辨識模型、小型語言模型與多模態大語言模型，並結合聯發科天璣Agentic AI引擎，為智慧家庭情境提供更流暢且個人化的語音操作體驗。

聯發科與意騰科技針對智慧零售場景合作打造生成式AI解決方案，將意騰的AI喚醒詞、語音轉文字、文字轉語音技術與聯發科智慧物聯網平台MediaTek Genio及MediaTek DaVinci生成式AI服務平台結合，為智慧零售設備提供虛擬角色介面和自然語言對話功能。（編輯：張良知）1140107

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