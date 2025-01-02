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輝達加碼新創不手軟 2024年投資逾328億元、年增15%

2025/1/2 14:25
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（中央社記者吳家豪台北2日電）晶片大廠輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）領域舉足輕重，由於大客戶正設法降低對輝達晶片的依賴，讓輝達不得不另尋出路。最新研究顯示，輝達在2024年對AI新創公司投資金額高達10億美元（約新台幣328億元），年增15%，相較2022年高出10倍以上。

研究指出，輝達2024年進行的收購案數量，已超越前4年總和，投資領域涵蓋醫療科技、搜尋引擎、遊戲、無人機、交通管理、物流、資料儲存和生成、自然語言處理及人形機器人。

其中一項投資是輝達去年4月宣布收購提供繪圖處理器（GPU）運算資源管理工具的以色列新創公司Run:ai，歐盟去年12月底無條件批准此項交易。

自從2022年聊天機器人ChatGPT問世後，市場掀起AI投資熱潮，過去一年科技公司砸下數百億美元搶購輝達晶片，推升輝達市值去年6月突破3兆美元，光是2024年輝達股價就暴漲約170%。

金融時報（Financial Times）引述公司資料及Dealroom研究指出，輝達2024年參與50輪新創公司融資和數件企業交易、總金額高達10億美元，高於2023年參與39輪新創融資、總金額8.72億美元，其中絕大多數投資在對於高速運算基礎設施有需求的「核心人工智慧」（core AI）公司。

不過，輝達部分最大客戶例如微軟、亞馬遜和Google正在積極發展自研晶片，以降低對輝達繪圖處理器的依賴，這項趨勢可能讓較小型AI公司成為輝達未來更重要的營收來源。

輝達大舉投資也引發可能操控AI產業的疑慮，目前輝達在美國、歐洲和中國都面臨更嚴格的反壟斷審查。（編輯：張良知）1140102

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