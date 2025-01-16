加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 產經

黃仁勳：CoWoS產能沒有減少 今年可大幅增加

2025/1/16 16:28（1/16 16:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左2）16日下午造訪矽品台中潭子新廠，與矽品董事長蔡祺文（右2）接受媒體採訪。中央社記者鍾榮峰攝 114年1月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左2）16日下午造訪矽品台中潭子新廠，與矽品董事長蔡祺文（右2）接受媒體採訪。中央社記者鍾榮峰攝 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社記者鍾榮峰台中16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午造訪矽品台中潭子新廠，他接受記者提問表示，輝達Blackwell平台CoWoS-L產能增加，所以CoWoS

CoWoS小百科

CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。

透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。

看更多
關閉
產能沒有減少的問題，預期今年CoWoS整體產能可繼續大幅增加。

黃仁勳專機下午抵達台中清泉崗機場，一行人前往矽品潭子新廠，他與矽品董事長蔡祺文握手致意，在稍作休息後，黃仁勳與蔡祺文共同參加新廠揭牌活動，會後接受媒體短暫採訪。

黃仁勳指出，輝達與台積電合作晶圓製造代工，矽品就是後段封裝測試重要夥伴，雙方在繪圖處理器（GPU）、機器人等人工智慧（AI）系統晶片封測長期合作。

他指出，現在輝達與矽品合作的業績規模，較10年前大幅成長10倍，也較去年大幅成長2倍，雙方在高階先進封裝測試合作更密切。

記者提問輝達Blackwell平台將採用CoWoS-L先進封裝製程，是否代表CoWoS-S訂單將會減少，黃仁勳回應，輝達的Hopper架構會持續採用CoWoS-S製程技術，整體來看，輝達將從CoWoS-S製程產能逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L產能，由於CoWoS-L產能增加，所以CoWoS產能沒有減少的問題。

黃仁勳指出，輝達對CoWoS先進封裝需求短期內大幅增加，CoWoS製程技術相當複雜，輝達和台灣供應鏈夥伴合作，夥伴們以令人驚豔的速度，在短短時間內大幅增加CoWoS產能，目前輝達可擁有的CoWoS產能已是2年前的4倍。

他表示，CoWoS-L製程複雜度比CoWoS-S還要高，產能也持續增加，預期今年CoWoS整體產能可繼續大幅增加。

google news透過 Google News追蹤中央社

記者提問市場對GB200伺服器散熱有雜音，黃仁勳指出，Blackwell平台散熱技術相對複雜，不過Blackwell系統已經開始全面量產，初期面對的挑戰對比系統的複雜度，是很正常的，Blackwell系統已開始銷售給全球客戶。

蔡祺文指出，潭子新廠的建置，就是為了滿足輝達加速運算的需求，目前廠區製程已進入產能加速爬坡階段，會全力配合客戶需求。（編輯：張均懋）1140116

延伸閱讀
黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝 台灣總部據點還在選擇中黃仁勳專機抵台中機場 現場宛如粉絲簽名見面會黃仁勳16日訪矽品台中新廠 業界：CoWoS封裝委外拚量產輝達AI晶片機架傳出過熱 美媒：微軟等客戶減訂單黃仁勳CES演講預告AI產業趨勢 4大亮點一次看
黃仁勳
工研院解析CES AI科技全面滲透生活黃仁勳搭機抵台中 預定赴矽品潭子新廠揭牌
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
工研院解析CES AI科技全面滲透生活
27
更多編輯台推薦新聞：