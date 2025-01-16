黃仁勳專機抵台中機場 現場宛如粉絲簽名見面會

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（中央社記者蘇木春台中16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將前往矽品潭子新廠揭牌，他下午搭乘專機抵台中，吸引許多民眾在機場守候，他入境後親切與民眾打招呼合照，現場宛如粉絲簽名見面會。

黃仁勳專機今天下午約1時15分降落台中國際機場，機場入境區吸引許多民眾到場守候，經海關等程序後，黃仁勳步出管制區引發在場民眾歡呼，讓他驚呼「你們怎麼知道我會來」，並熱情與在場民眾及媒體打招呼。

黃仁勳接受媒體聯訪時表示，這次是要與在台員工慶祝農曆新年，今天則是要參加矽品精密工業公司的新廠揭牌活動，矽品一直是很親密合作夥伴，很高興來慶祝他們的新工廠。

媒體詢問他今晚是否會去台中的夜市，黃仁勳則回說「今晚去不會太冷嗎」，並詢問在場民眾「你們大家都會去嗎」，接著說「你們如果都會去，那我也許會去」。

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媒體詢問，此次來台是否會看設置新廠的地點，黃仁勳說，輝達在台灣發展迅速，所以需要更大場地，「我們有很多很好的建議，我還在決定，如果有好的交易，請告訴我」。

黃仁勳受訪後，親切與在場民眾合照，還有粉絲拿出棒球與手機給他簽名，黃仁勳來者不拒展現親和力，現場宛如見面簽名會，見排隊的人越來越多，他還開完笑以閩南語說「我也要去賺錢」、「我要遲到了」，接著搭車前往矽品活動場地。（編輯：陳仁華）1140116