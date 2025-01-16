黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝
2025/1/16 15:15（1/16 15:27 更新）
（中央社記者鍾榮峰台中16日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳專機今天下午抵達台中清泉崗機場，一行人前往矽品潭子新廠，他與矽品董事長蔡祺文握手致意，並向現場等候媒體揮手，隨即進入新廠與矽品高層會談。
黃仁勳在機場接受媒體採訪表示，輝達人工智慧（AI）平台Blackwell將從CoWoS-S先進封裝製程，逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程。
黃仁勳表示，輝達與矽品的合作關係長達27年，跟董事長蔡祺文長期熟識，很高興生平第一次來台中，也參與矽品潭子新廠揭牌。
談到與台灣合作夥伴在CoWoS
先進封裝布局，黃仁勳指出，輝達對台積電CoWoS先進封裝的訂單持續增加，他透露，輝達將從CoWoS-S製程逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程，輝達Blackwell平台將採用CoWoS-L先進封裝製程。
CoWoS小百科
CoWoS是一種半導體的先進封裝技術，可以拆成CoW和WoS。CoW（Chip-on-Wafer）指的是「晶片堆疊」、WoS（Wafer-on-Substrate）則是將晶片堆疊在基板上，可提高晶片間的數據傳輸速度。
透過先進封裝技術的進步，晶片製造商有望持續提升晶片效能，繞過3奈米製程逐漸遇到物理極限瓶頸的問題。
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他指出，輝達將持續與台積電等夥伴合作，增加Blackwell產能，台積電和輝達合作密切。
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外界關注輝達是否已決定在台灣設立海外總部的據點，黃仁勳表示，自己還在選擇中，輝達持續成長，需要更大的營運據點，至於在台北還是台中，他表示，「我還不知道」。
黃仁勳指出，將在台灣停留數天，主要是跟輝達在台灣的員工一起歡慶農曆春節，並與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家等人見面，也規劃與廣達、鴻海等供應鏈夥伴見面。（編輯：林家嫻）1140116
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