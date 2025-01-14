Nvidia海外總部設台北？國發會：地點應由輝達宣布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）輝達海外總部選址議題各界高度關注，國發會下午發出聲明指出，主委劉鏡清在加州矽谷表示，無論輝達或是AMD都規劃將研發中心或總部設在台灣，會有許多人力需求及高薪工作機會，至於輝達總部設立地點，應由該公司宣布。

國發會主委劉鏡清13日在矽谷為海外第二座新創基地揭幕，他表示，希望透過基地讓台灣優質新創企業被世界看見，也希望運用基地協助外國公司赴台灣尋找好的標的物，今年目標要扶植逾百家新創公司。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

輝達（NVIDIA）規劃在台灣建立海外總部消息一出，各縣市卯足全力爭取，市場陸續傳出台北市南港區台鐵南港調車場、一殯舊址，以及近期即將決標的「台電CR-1都更案」（台電電力修護基地南港土地公辦都更案）都有機會，雖然經濟部長郭智輝上週在年終記者會上主動表示，「你們所猜的都不對」，但輝達海外總部將落腳台北的傳聞仍不斷。

國發會下午發出聲明指出，主委劉鏡清在矽谷揭幕式中，主要是說明無論輝達或AMD，都規劃將研發中心或總部設在台灣，會有許多人力需求及高薪工作機會，至於外界關切輝達總部地點，應由該公司宣布。（編輯：林淑媛）1140114