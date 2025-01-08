輝達第2座算力中心落腳高雄？經長：機率比較高

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（中央社記者曾智怡台北8日電）輝達「Taipei-1 AI超級電腦先進算力中心」位在高雄軟體園區，立委關切對於輝達第2個算力中心有無機會繼續落腳高雄，經濟部長郭智輝回應，「機率比較高」，但仍有變數，經濟部的角色是提供充足水電。

輝達海外總部選址備受關注，民進黨立委賴瑞隆今天質詢關切，輝達已在內湖設置第1座研發中心，第2座海外總部或研發中心有無可能設在高雄。郭智輝回應，「花若盛開蝴蝶自來」，別忘了黃仁勳是台南人，逢「大南方新矽谷」正在推動，任何一個投資者應都會選台南或高雄。

他進一步說，至於其他地區如桃園、新竹、台北、新北等也都是成熟環境。

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郭智輝表示，對輝達而言，研發總部須設在頂尖大學所在地，且人才能順利招聘處，台灣西部硬體完善，換言之，無論是總部、研發中心，都一定是落腳西部。

賴瑞隆指出，輝達落腳南部有助台灣均衡發展。郭智輝表示，輝達對台灣來說非常、非常、非常重要，請輝達務必在台灣建立第2個營運中心，經濟部全力協助配合水電、廠房供應。（編輯：張均懋）1140108