輝達海外總部落腳處各縣市爭搶 經長揭業者選址3條件

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（中央社記者曾智怡台北8日電）輝達海外總部選址備受關注，經濟部長郭智輝今天透露，輝達提出選址條件包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點，經濟部的工作則是確保水電無虞。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7日在CES記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展上宣布一些事。

郭智輝今天出席立法院經委會審查經濟主管非營業特種基金、台糖、中油公司預算，外界關切輝達海外總部選址進度，國民黨立委洪孟楷質詢表示，除了南台灣，北台灣如新北市也透過經發局和輝達保持聯繫，林口工一工業區、淡水土地皆為潛在地點，台北市也說有機會。

洪孟楷詢問，為不讓各縣市單打獨鬥或擠破頭，經濟部是否能扮演更積極角色。

郭智輝表示，已向輝達表達支持，輝達選址事宜已進行1年多，有一組人力在全台覓地，最後將提供美國董事會決定；就經濟部了解，輝達選址條件包含要有3公頃土地，且為低度建築，「他希望3層樓就好」，也盼建蔽率大一點。

洪孟楷指出，這次因輝達選址，很多縣市都會提出很多合適地點，經部未來有無可能彙整這些地點，主動赴海外召募高科技企業來台。

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郭智輝回應，經濟部設有投資台灣相關單位，會將立委所說條件做成範本，提供來台投資者，特別是AI相關產業，現已有考慮幾處較大片土地，若屬於經濟部產業園區，將建築起來，讓廠商能快速進入台灣，並在產業產生加值效果。換言之，目的是讓企業知道來台灣投資方便快速、且有一條龍服務。

郭智輝也提到，經濟部工作是協助水電與人才，目前每個縣市都有充分水電，包含桃竹苗大矽谷、南方大矽谷都能完整供給水電。（編輯：潘羿菁）1140108