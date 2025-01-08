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輝達台灣總部選址 經長：黃仁勳將在6月告訴大家

2025/1/8 09:44（1/8 10:07 更新）
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圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北8日電）輝達規劃在台灣設立海外總部，傳出將落腳已拆除的一殯現址。經濟部長郭智輝今天表示，一小時前黃仁勳已有在美國宣布，將在今年6月台北國際電腦展（COMPUTEX）告訴大家，以台灣何處做為海外總部。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展上宣布一些事。

外傳輝達總部確定落腳已拆除的一殯現址，郭智輝今天在立法院接受媒體訪問僅表示，一小時前黃仁勳已在美國宣布，將在今年6月於COMPUTEX告訴大家，以台灣何處做為海外總部。

台電財務方面，媒體報導，台電去年全年估將賠近新台幣400億元，若今年1月拿不到千億元的撥補，累積虧損恐破4000億元。郭智輝表示，盼大家了解台電千億撥補主要是在彌補過去對一般民生電價吸收幅度，若無撥補，將不利財務調控，必須借錢，「財務大概不會太好看」。

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對於經濟部兩位次長接續申請退休，郭智輝說，兩位次長都是年紀到（年資已滿），有他們自己的人生規劃，「我們當然必須同意他進行第二人生」。至於接替人選已有準備，本來就是正常輪替，確定就會公告。

此外，四接環評在即，民團再表態反對，郭智輝表示，四接環評部分正在進行中，將請台電向環評委員說清楚。（編輯：楊凱翔）1140108

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