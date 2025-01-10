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輝達海外總部落腳何方 經長：皆非目前傳出地點

2025/1/10 18:18（1/10 19:06 更新）
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圖為輝達公司美國總部外觀。（路透社）
圖為輝達公司美國總部外觀。（路透社）
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北10日電）輝達海外總部落腳處備受關注，一殯舊址、台鐵南港調車場、台電CR-1都更案都傳出為可能地點。不過，經濟部長郭智輝今天表示，截至目前，報導所寫地點皆為誤傳。

輝達（NVIDIA）規劃在台建置仿矽谷的海外總部，各縣市也競相表態爭取。近日媒體陸續報導，台北市南港區台鐵南港調車場、一殯舊址，以及近期即將決標的「台電CR-1都更案」（台電電力修護基地南港土地公辦都更案）都有機會。

經濟部今天舉行年終記者會，郭智輝主動表示，「你們所猜的都不對」，他強調，到目前為止，「各位所寫（的報導）通通都是錯誤」。

媒體詢問輝達選擇台電CR-1都更案可能性，他重申，報紙所寫地點為誤傳。

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台電CR-1都更案已於去年12月13日投標截止，預計1月中召開公開評選會議後展開議約，並在第1季簽約；據透露，該案完工後，台電將分回產權獨立的商業大樓樓地板面積達4萬多坪，且具備最高規格綠建築與智慧建築標章，應符合輝達需求，輝達近期也有主動聯繫台電。

郭智輝昨天指出，輝達提出選址條件包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點，經濟部的工作是確保水電無虞。（編輯：張均懋）1140110

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輝達海外總部落腳處備受關注，經濟部長郭智輝（圖）10日在年終記者會上表示，截至目前為止，報導所寫地點皆為誤傳。中央社記者郭日曉攝　114年1月10日
輝達海外總部落腳處備受關注，經濟部長郭智輝（圖）10日在年終記者會上表示，截至目前為止，報導所寫地點皆為誤傳。中央社記者郭日曉攝　114年1月10日
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