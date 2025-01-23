春節國道尖峰初一至初五 估初三初四竹苗北向塞至凌晨

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）春節即將到來，交通部高速公路局今天表示，今年除夕前3天就開始放假，返鄉車流較分散，預估國道尖峰出現在大年初一至初五，其中初三、初四竹苗北向路段可能塞至隔日凌晨。

高公局發布新聞稿，今年春節連假有9天，除夕前3天、也就是1月25日開始放假，預期中長途返鄉車流較分散，交通量為平日至例假日水準；初一至初五為春節假期尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，預估部分路段將出現長時間壅塞。

高公局預估，西部國道1月29日（初一）至31日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形；1月31日（初三）至2月2日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。

國5部分，高公局預測初一至初三，上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午；初二至初五，上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。

高公局說，初一之前尚有4天假期可分流南向車流，僅實施單一費率，初一至初五除了單一費率外，另實施國3差別費率及0至5時暫停收費。

依據觀光署統計資料，今年春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約5成以上；部分縣市如基隆、苗栗、台中、南投、嘉義及宜蘭達6成至7成5。

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高公局預估春節期間，將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部觀光地區，建議用路人多搭乘公共運輸往返。

公路局先前宣布，今年春節共90條國道客運路線提供6折或平日票價，為歷年最優惠。（編輯：管中維）1140123