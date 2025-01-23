加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
首頁 / 生活

春節國道尖峰初一至初五 估初三初四竹苗北向塞至凌晨

2025/1/23 12:32（1/23 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道3號南下大溪路段壅塞，行車速度緩慢。（中央社檔案照片）
國道3號南下大溪路段壅塞，行車速度緩慢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）春節即將到來，交通部高速公路局今天表示，今年除夕前3天就開始放假，返鄉車流較分散，預估國道尖峰出現在大年初一至初五，其中初三、初四竹苗北向路段可能塞至隔日凌晨。

高公局發布新聞稿，今年春節連假有9天，除夕前3天、也就是1月25日開始放假，預期中長途返鄉車流較分散，交通量為平日至例假日水準；初一至初五為春節假期尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，預估部分路段將出現長時間壅塞。

高公局預估，西部國道1月29日（初一）至31日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形；1月31日（初三）至2月2日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。

國5部分，高公局預測初一至初三，上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午；初二至初五，上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。

高公局說，初一之前尚有4天假期可分流南向車流，僅實施單一費率，初一至初五除了單一費率外，另實施國3差別費率及0至5時暫停收費。

依據觀光署統計資料，今年春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約5成以上；部分縣市如基隆、苗栗、台中、南投、嘉義及宜蘭達6成至7成5。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高公局預估春節期間，將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部觀光地區，建議用路人多搭乘公共運輸往返。

公路局先前宣布，今年春節共90條國道客運路線提供6折或平日票價，為歷年最優惠。（編輯：管中維）1140123

#春節
#國道
#高速公路
延伸閱讀
春節國5初二至初五高乘載管制 國1國3初三初四實施春節連假估4波車潮 公路局：國道塞可選擇台61線醫：春節塞車憋尿等2行為 易釀攝護腺肥大症狀發作小年夜強烈大陸冷氣團或寒流南下 除夕起轉乾冷桃園機場春節疏運 機場公司籲旅客提前3小時抵達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：