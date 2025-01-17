春節連假估4波車潮 公路局：國道塞可選擇台61線

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）交通部公路局今天表示，預估春節北部將有4波南下返鄉車潮，1月24日下午5時至28日（除夕）上午陸續湧現。北區養護工程分局建議，若國道車多時，可選擇台61線做為替代路線。

公路局北區養護工程分局今天在記者會表示，春節雖提早3天放假，分散返鄉車潮，國道南下方向，仍可能在尖峰時段壅塞。分析近3年春節期間北部地區交通特性，預估有4波車潮。

分局交控中心主任巫清煒表示，新北地區9天連假會有4波車潮，建議國道、省道易壅塞路段改走替代路線，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網、高速公路局路況專線1968等方式，查詢最新路況，或搭大眾運輸，享有票價、轉乘優惠。

他表示，第1波為南下返鄉圍爐，1月24日下午5時至28日（除夕）上午。台64、65、66快速公路，銜接國道路段，及台61西濱南下會有較多車流。

第2波為春節初一（1月29日）參拜、短途走春，全天車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路都會車多。

第3波為傳統習俗30日（初二）回娘家，至31日（初三），中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。

第4波收假為31日（初三）下午1時起，至2月2日（初五）出現於台61北上，香山路段及各銜接國道的周邊要道。

對於國道易壅塞路段，巫清煒說，國道5每實施高乘載措施，都會造成替代路線台2線路段塞車，建議用路人多加利用台9線（北宜公路）。

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巫清煒說，如果利用台2線福隆、卯澳段作為替代道路，已擬定劃設人行道疏導，避免福隆車站的行人、乘客違規穿越阻礙車流。

北區養護工程分局說，公路局在台61建置新竹縣新豐、台中市大安、雲林縣口湖3座休息站，除設有洗手間，也有24小時營業的便利商店，還有販售在地特色伴手禮，呼籲切勿疲勞駕駛。（編輯：張銘坤）1140117