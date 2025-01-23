小年夜強烈大陸冷氣團或寒流南下 除夕起轉乾冷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）下週就是春節，交通部中央氣象署預測 ，今天起水氣較多，27日小年夜強烈大陸冷氣團或寒流南下，越晚越冷，北台灣易有攝氏10度以下低溫，28日除夕起轉乾冷，全台陽光露臉。

氣象署預報，今明兩天東北季風及華南雲系影響，各地雲多易降雨，各地低溫約攝氏15至17度，感受偏涼冷，北部及宜花高溫19、20度左右，中南部及台東高溫仍在20度以上；25日、26日東北季風影響，水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，可能有局部大雨，氣溫變化不大。

氣象署預測，27日小年夜強烈大陸冷氣團或寒流南下，越晚越冷，北台灣低溫下探9度，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率仍高，中南部平地為多雲天氣，26日晚至27日，北部、東北部2000公尺以上高山及其他3000公尺以上高山，有零星降雪機率。

透過 Google News 追蹤中央社

氣象署指出，28日除夕、29日初一，強烈大陸冷氣團或寒流影響，天氣轉乾，各地陽光露臉，北部、宜蘭低溫9至11度，其他地區12至14度，局部空曠地區會更低，高溫部分，28日中部以北、宜花13至16度，南部、台東17至20度；29日白天氣溫回升，中部以北、宜花16至20度，南部、台東21至23度

氣象署說，30日年初二、31日年初三，各地早晚天氣仍冷，天氣為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；2月1日年初四，可能有另一波冷空氣影響，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚也冷，北部及東半部地區有局部短暫雨；不過，冷空氣強度預報不確定性較大，當冷空氣減弱回暖時，西半部及離島須注意能見度可能轉差。（編輯：管中維）1140123