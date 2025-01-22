春節高乘載 西部國道初三及初四、國5初二至初五

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）春節將至，交通部高速公路局預估西部國道車流主要集中初三、初四北向，及國道5號初二至初五北向，下午至傍晚都有高乘載管制。

高公局今天發布新聞稿，預估春節北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72至76百萬延車公里，約為平日的1.6倍；另外，國5北向交通量於初二至初五較高，並於初五達到最高量。

高公局為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施。

高公局公布春節連假國道實施高乘載管制的路段與時段如下：

一、1月31日至2月1日（初三至初四），每天下午1時至傍晚6時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道的北向入口。

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二、1月30日至2月2日（初二至初五），每天下午1時至傍晚6時，國5蘇澳至頭城各交流道的北向入口。

為便於民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。重要路口的高乘載預告標誌採圖形化設計：以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段，內容簡潔明瞭，可有效縮短用路人判讀時間。設於匝道入口的標誌，因須作為執法依據，仍採用紅底白字的文字型禁制性告示牌。（編輯：管中維）1140122