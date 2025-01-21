雲林春運7條路線免費接駁 返鄉、祈福好方便

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）因應農曆春節到來，雲林縣政府今天公布3條「幸福返鄉接駁車」及3條「雲林行腳接駁車」、「北港環鎮接駁車」等交通疏運計畫，7條路線全為免費，歡迎民眾屆時來走春。

雲林縣交通工務局今天舉辦「幸福返鄉、雲林行腳接駁」宣傳記者會，雲林縣長張麗善、公路局嘉義區監理所長黃萬益等人邀請民眾來雲林走春暢遊。

張麗善指出，雲林高鐵站幸福返鄉接駁車除了原有接駁路線，自25日至2月2日止，新增「高鐵雲林站-崙背-二崙-西螺」、「高鐵雲林站-土庫-褒忠-元長-北港」、「高鐵雲林站-東勢-台西-三條崙-四湖」，接送返鄉民眾。

張麗善表示，3條雲林行腳接駁車於30日啟動至2月2日止，穿梭20鄉鎮，每天上午8時起發車，每小時1班車，遊客可選擇喜愛路線搭乘，還能至斗六轉乘節點，轉搭其他觀光行程路線，暢遊雲林景點。

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配合北港鎮新春期間每天數以萬計祈福遊客，雲林縣府規劃北港鎮環鎮接駁車，同時在北港燈會2月3日至2月14日期間，平日加開夜間服務，假日則延長至晚間9時。

雲林縣交通工務局指出，幸福返鄉接駁車及3條雲林行腳接駁車全為免費搭乘，請遊客儘量使用公共運輸系統，減少塞車與自己開車辛勞，開啟低碳旅遊新紀元。（編輯：李淑華）1140121