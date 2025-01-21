春節台鐵加開8班EMU3000全車自由座 多載逾2千人

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）台鐵公司今天表示，農曆春節疏運期間，因應假期返鄉與出遊需求加開班車，其中8班是EMU3000型自強號全車自由座，允許的站位可多載運2152名旅客。

台鐵今天發布新聞稿，目前春節疏運期間西部幹線座位充足，特別加開七堵至高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車，1月25日及1月31日至2月2日共8班次，為旅客提供更彈性、更便捷的搭乘選擇。

台鐵說，自由座車票可於乘車日前4日（含當日）透過官網、車站窗口及多功能自動售票機購買，也就是今天可訂購1月25日的「全車自由座」加班車。

台鐵EMU3000的座位是538個，全車自由座允許的站位是座位數的1/2，每班最多可載旅客807人，春節8班全車自由座可多載運2152名旅客。

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台鐵目前每天提供6班次EMU3000列車，第4到第9車廂全車自由座車票限定當班次搭乘，確保不會發生擠爆車廂情形。

台鐵議旅客多利用「線上換票」服務，旅客已完成網路付款尚未取票前，如須更改乘車時間或車次，可透過官網快速完成換票，無須親臨車站。（編輯：陳政偉）1140121