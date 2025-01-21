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總統：總預算遭刪對政府影響史無前例 完全無法接受
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春節國5南下 除夕至初二每天恐塞車11小時

2025/1/21 20:15
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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）春節連假即將到來，宜蘭縣府預估國道5號南下28日（除夕）至30日（初二），3天塞車最為嚴重，從每天凌晨5時塞到下午4時；北返則在31日及2月1日，從中午12時塞到深夜12時。

宜蘭縣政府交通處指出，國5南下車流預估從春節連假前1天的1月24日開始出現，25日至31日在特定時段會出現壅塞情形，其中28日（除夕）至30日（初二）最嚴重，這3天恐從每天凌晨5時塞到下午4時，塞車11小時。

至於國5北上車流，交通處指出，預估31日（初三）至2月2日（初五）湧現北返車潮，31日及2月1日恐從中午12時塞車至深夜12時，2月2日預估壅塞時段則為上午10時至晚間6時。

至於車流量部分，交通處預估，國5南下28日和29日都突破4萬輛次；北上部分，31日及2月1日也突破4萬輛次。

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為因應春節期間車潮及人潮，交通處指出，宜蘭共有4家國道客運業者，提供11條長程路線，享平日優惠價或原票價6折優惠，台鐵則加開各級列車總計302班。

此外，交通處表示，為因應南方澳龐大停車需求，已協調蘇澳港調撥12碼頭作為臨時停車場，教育處並協調開放所屬學校提供臨時停車。1月28日至2月1日暫停路邊停車收費。（編輯：李淑華）1140121

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