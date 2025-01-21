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專題》無人機為何在軍事上越來越重要？一窺百年變遷、台灣使用現況
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春節期間ATM使用守則 財金：不想排隊建議避開2時段

2025/1/21 16:57（1/21 17:21 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）農曆春節連假期間，民眾可能會有資金需求，前往ATM提領現金，財金公司列出5大注意事項，包含避開尖峰時段、了解提款與轉帳限制，並慎防金融詐騙。

114年農曆春節連續9天假期（114年1月25日至2月2日），財金公司提醒民眾5大注意事項，一是避開尖峰時間使用ATM，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前一營業日（1月24日）、小年夜（1月27日）及除夕（1月28日）的11時至14時、17時至19時2個時段，ATM使用量最大，建議避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

第二，瞭解提款及轉帳金額的限制。財金公司說明，比較需要留意的是，每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，民眾宜及早準備現金，預先補登存摺，以免影響春節期間資金調度。

第三，保留交易明細最安心，如果使用ATM發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶，權益會獲得保障；民眾也可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

第四，善用ATM緊急聯絡電話。ATM設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如果遇到ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反映；若無法獲得協助，也可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。

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第五，慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM。

財金公司表示，近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、也無法取消扣款。因此，勿依照他人指示操作ATM，如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。（編輯：張均懋）1140121

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