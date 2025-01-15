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新北路邊停車春節暫停收費 觀光區除夕初一也免費

2025/1/15 12:38（1/15 12:56 更新）
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新北市政府交通局表示，春節連續假期從1月25日到2月2日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費。圖為管理員開收費單。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月15日
新北市政府交通局表示，春節連續假期從1月25日到2月2日，新北市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費。圖為管理員開收費單。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月15日
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（中央社記者趙敏雅新北15日電）新北市交通局表示，春節連假1月25日到2月2日期間路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；觀光區路邊停車格僅28日（除夕）與29日（初一）暫停收費，其餘時段正常收費。

新北市政府交通局停車營運科長許芫綺說，今年春節連假長達9天，新北市非觀光區路邊收費停車格皆暫停收費。

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許芫綺表示，預期年前採買年貨及利用假期出遊人車潮多，因此1月25日到1月27日及1月30日到2月2日，包括板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、新北大都會公園、蘆洲長榮路商圈、淡水老街、新店裕隆城、深坑老街、石碇老街及坪林老街等商圈、老街及觀光風景區路邊汽、機車假日收費停車格維持收費，提升周轉率。

新北市交通局提醒，駕駛人春節連假期間注意停車路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時未見繳費單或另有到期的繳費單，可利用行動支付App與全國繳費網線上查詢繳費，或到交通局路邊停車費查詢服務網查詢。（編輯：方沛清）1140115

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新北市政府交通局表示，春節連假1月25日到2月2日期間路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；觀光區路邊停車格28日（除夕）與29日（初一）暫停收費。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月15日
新北市政府交通局表示，春節連假1月25日到2月2日期間路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；觀光區路邊停車格28日（除夕）與29日（初一）暫停收費。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月15日
許芫綺
因應跨年人潮 新北16條公車路線延後收班新北蘆洲捷運站附近435個機車停車格 11/1起收費
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