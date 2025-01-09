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去年12月出口連14紅 全年4750.7億美元史上次高
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春節換新鈔攻略一次看 8家金融機構1/20開跑

2025/1/9 17:06
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）農曆春節將至，許多民眾開始準備兌換新鈔，因應發放紅包等需求。中央銀行洽請8家金融機構，選定456家分行（郵局）為114年指定兌鈔地點，兌換日程訂於1月20日至1月24日，共計5個營業日。

央行今天表示，為了便利民眾春節前兌換新鈔，洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司8家金融機構，選定456家分行（郵局）為指定兌鈔地點；央行也提供「新鈔兌換地點一覽表」並建立地圖連結，民眾可在央行官網、臉書及行動APP，查詢指定兌鈔地點位置。

央行並結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。央行將於1月16日至1月23日，在主要報紙刊登公告，詳列456家指定兌鈔分行（郵局）名單。

新鈔兌換日程訂於今年1月20日至1月24日，這段期間，7家銀行的373家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾；另外59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行說明，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示。

因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限額，如果民眾無法充分兌得所需新鈔，可至其他鄰近兌換地點辦理。

央行特別提醒，綠色金融是國際趨勢，央行鼓勵民眾以適合流通的可用券，取代領用新鈔包紅包，除了表達祝福，也兼顧環境永續。

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央行發行局局長鄧延達表示，113年新台幣全年平均發行額為3兆5350億元，年增5%；113年最高發行額落在過年前一個營業日，和112年的高峰日相比，同樣年增5.1%，顯示新台幣需求持續成長，國人還是蠻習慣使用實體鈔券。

央行並指出，民眾可透過數位方式進行紅包轉帳，傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除了可避開人潮，也可節省社會資源，達到數位轉型的效果。（編輯：張均懋）1140109

鄧延達
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