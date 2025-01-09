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春節連假中橫增放行時段 蘇花路廊南下高峰估29日

2025/1/9 14:10（1/9 14:21 更新）
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交通部公路局東區養護工程分局長林文雄，9日說明蘇花路廊、中橫公路等春節疏運措施。中央社記者張祈攝 114年1月9日
交通部公路局東區養護工程分局長林文雄，9日說明蘇花路廊、中橫公路等春節疏運措施。中央社記者張祈攝 114年1月9日
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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）農曆春節連假，台8線中橫公路25日起至2月2日，放寬太魯閣口至關原地區放行時間及次數；公路局也預估蘇花路廊南下最大車流量為29日初一白天，但整體車流量較往年減少。

公路局今天舉行花蓮地區春節疏運記者會，簡報中橫公路、蘇花路廊春節疏運狀況，說明花東縱谷公路安全景觀大道、蘇花公路安全提升計畫等重大工程進度。

今年春節連假長達9天，公路局東區養護工程分局自25日起至2月2日實施交通疏運措施，預估蘇花路廊南下車潮高峰為29日，全日交通量約1萬8000輛次，自上午5時持續至下午5時；北上車流高峰為2月2日，全日交通量約2萬2000輛次，從上午7時持續至晚間11時。

東區養護工程分局提醒，民眾可利用「蘇花即時通」LINE官方帳號，掌握即時路況，選擇離峰時間通行蘇花路廊，並完成指定任務，還可參加抽獎。

中橫公路因地震及颱風受創嚴重，採管制放行，太魯閣工務段指出，春節期間調整放行時間，天祥往閣口方向，放行時間為上午6時至7時、10時至11時，下午1時至2時及4時至5時30分；閣口往天祥方向，上午6時至6時30分、8時30分至9時30分、11時30分至12時30分，以及下午2時30分至3時30分、5時至5時30分。

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中橫公路關原至天祥路段（114.6k~167.7k）上午6時至下午4時30分不實施管制，晚間6時30分至隔日上午6時夜間封閉。

另外，因應蘇花改通車，國道客運業者經營北花線，去年0403地震後停駛至今，公路局台北區監理所花蓮監理站長李明正說，原業者不再繼續營運，目前葛瑪蘭客運有意願進駐，目前還在籌備階段，會考量民眾需求協調班次。（編輯：陳仁華）1140109

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李明正
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