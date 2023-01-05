春節換新鈔1/13開跑 一窺新台幣鈔券容光煥發秘訣

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央行透露，台幣鈔券和人一樣，都會經歷出生、步入社會、休息再出發等階段，100元紙鈔使用平均壽命僅約2年。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）農曆春節將至，1月13日起，民眾可赴央行指定的銀行、郵局兌領新鈔，不過拿到新鈔的同時，是否曾想過鈔券誕生故事，央行今天透露，台幣鈔券和人一樣，都會經歷出生、步入社會、休息再出發等階段，100元、500元是「勞碌命」，使用平均壽命僅約2年。

打開錢包，一張又一張平整的百元、千元鈔券映入眼簾，有時不免疑惑，手上的鈔券都十分乾淨整潔，破損老舊的鈔券都去哪裡了。

中央銀行官員解釋，新台幣鈔券的一生從央行轄下中央印製廠誕生，由於央行將發行業務委託臺灣銀行辦理，鈔券將前往臺銀各地庫房，由臺銀發行、步入社會。

鈔券在民眾、店家手上遊歷多時，外觀難免折損、破舊，甚至遭塗鴉，此時就必須「進廠維修」。央行官員表示，臺銀除了發行，也負責鈔券回籠整理的工作，在此階段，「高速鈔券整理機」將代替人力、扮演關鍵角色。

央行官員指出，高速鈔券整理機可以設定髒舊度、軟硬度等參數，每張鈔票經過機器時，機器會經由感測器、影像等方式判定鈔券有沒有缺角、折角或塗鴉，並測試厚度、透光度等，如果鈔券不堪使用，便就地銷毀；其他相對完好的鈔券，經過整理，就會成為「如新券」，有如新鈔般煥然一新。

高速鈔券整理機一肩扛起讓鈔券保持整潔的重責，身價自然不斐。央行官員透露，這機器「一台要幾千萬」，臺銀北中南都有整鈔中心，每天都有好幾部高速鈔券整理機運作，一台機器一小時可以處理幾萬張，「沒有這樣的話，市面上流通鈔券不會這麼好」。

根據央行統計，100元及500元鈔票因周轉次數高，平均使用年限約2年，1000元鈔票使用期間則約4年。

中央銀行總裁楊金龍也曾在立法院備詢時指出，鈔券回籠到臺灣銀行會進行整鈔作業，若髒舊不適合再流通，就會銷毀，100元券銷毀率約達40%。

正如同華人社會俗諺所說「舊的不去、新的不來」，除了銷毀舊鈔，央行每年也會委請中央印製廠印新鈔，每年經費約30至40億元。

至於印製鈔券的成本多少，央行揭曉答案，依面額不同，成本會略有差異，平均每張印製成本落在3至4元，但像500、1000元有光影變化箔膜的防偽設計，成本會比100元高一些。

儘管數位時代來臨、行動支付愈來愈普及，央行發行局局長鄧延達表示，並沒有看到現金鈔券的需求下降。

鄧延達歸納2點原因，一是疫情之下，民眾基於減少接觸的預防心理，提領現鈔的金額反而增加，其次，低利率時代讓民眾不急著把錢存入銀行，慣於留點現金在身上，這些因素使得國人對鈔券需求還是很殷切。（編輯：潘羿菁）1120105