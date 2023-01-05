春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

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農曆春節將至，央行5日宣布，已洽請台銀、合庫等8家金融機構，選定454家分行作指定兌換新鈔地點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）農曆春節將至，考量許多民眾有兌換新鈔需求，中央銀行今天宣布，已洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行（郵局）作為指定兌鈔地點。

央行表示，新鈔兌換日程訂於1月13日至1月19日，共計5個營業日，臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行等7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另外59家偏遠地區郵局，則在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行並在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾可於央行官網、臉書及行動APP（下載點：iOS、Android）上查到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code方便民眾使用手機查找。

央行也說，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。

不過考量金融機構資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限，央行表示，如果民眾無法充分兌得所需新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。

央行提醒，除了換新鈔發紅包，民眾可以用數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，不只能夠避免人潮群聚，還能節省社會資源，達到數位轉型的效果。（編輯：林淑媛）1120105

（圖取自facebook.com/cbc.gov.tw）