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春節國道初二到初四最塞 恐到凌晨才紓解

2023/1/5 14:42（1/5 14:53 更新）
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高公局表示，預期春節連假期間，國道車流量最高峰會落在初二到初四。（中央社檔案照片）
高公局表示，預期春節連假期間，國道車流量最高峰會落在初二到初四。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北5日電）高公局今天表示，預期春節連假期間，國道車流量最高峰會落在初二到初四，甚至恐塞到隔天凌晨才會紓解，高公局建議用路人可選離峰時段出發。

春節連假即將到來，高公局預估春節連假期間車流量高峰會落在初二到初四，其中初三預估有140百萬車公里是平日的1.6倍，初二車流也可達到138百萬車公里。

高公局預估，初三及初四的西部國道還有國5都將車多不好走，預估中午過後會出現長時段壅塞，甚至要到隔天凌晨才會紓解。

高公局建議，22日（初一）到24日（初三）西部國道南向用路人早上6時前或中午12時後出發；24日到26日（初三~初五），中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發，或可延後到初七至初八再出發。

國5方面，高公局表示，22日到24日（初一~初三），南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；24日到29日（初三~初八），北向用路人建議上午9時前出發。（編輯：陳政偉）1120105

#春節連假
#國道
#高公局
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