春節行駛蘇花改 登錄並於選定時段通行可抽福袋

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）春節連續假期自20日至29日，公路總局今年首推「離峰時段行駛蘇花改抽福袋」活動，民眾提前於平台登錄時段、車牌，並於所選時段行駛蘇花改，經驗證就有機會抽運動攝影機。

公路總局今天上午在花蓮舉行春節疏運記者會，針對春節期間大眾運輸優惠方案、蘇花路廊疏運措施及花蓮地區重大公路工程進度簡報。

公路總局第四區養護工程處金岳工務段長張芯瑋指出，蘇花路廊20日至初三南下返鄉尖峰車潮將陸續出現；出遊及北返車潮將集中初三至初七。

公路總局今年整理出20日至29日蘇花改南下、北上建議行車時段，鼓勵民眾離峰行駛，避開壅塞時段，民眾若提前在活動平台登錄車牌、勾選預計行駛時間，並於勾選時段行駛，就可獲得抽獎資格。

張芯瑋會後接受媒體聯訪指出，民眾即日起可至公路總局官網連結到活動平台，提前規劃行程，只要於勾選時段行駛蘇花改，後台科技設備就會即時辨識及比對是否具抽獎資格，假期結束後統一抽獎，大獎包括運動攝影機、車用衛星導航、無線藍牙耳機等好禮。

張芯瑋說，登錄離峰時段行駛，除了希望誘導民眾分散行駛時段，也提供交通管理單位調整交管方式的依據，首次推行若成效不錯，不排除在連續假期也推出類似方案。（編輯：陳仁華）1120105