台鐵春節疏運再加開212列次 10日凌晨0時售票

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（中央社記者余曉涵台北6日電）台鐵局今天宣布，因應春節連續假期旅運需求，再加開212列次加班車，從1月10日凌晨0時起開放訂票。

台鐵局發布新聞稿表示，因應112年春節連續假期旅運需求，原計劃加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，並已開放訂票。

台鐵局指出，考量春節連續假期天數為10天，旅客出遊需求提高，經檢視車輛及服務人力運用後，決定再加開212列次加班車，以滿足旅客需求。

台鐵局說，第2波加班車1月19日至29日包括對號列車東部幹線（樹林-台北-台東）加開47列次；西部幹線加開20列次；跨線（彰化-台北-花蓮）（新竹-台北-花蓮）加開26列次；彰化-蘇澳加開20列次區間快車（經海線）。

台鐵局表示，總計今年春節連續假期疏運共加開499列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能較去年春節約提升12%。

台鐵局說，這次再加開班次訂於1月10日凌晨0時起同步開放APP「台鐵e訂通」、網路、超商及電話語音訂票。詳細列車班次及時刻自1月7日起可至官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

另外，台鐵局說，經統計，今年元旦疏運整體列車準點率達95.94%，較去年元旦連假準點率87.95%提升，行車事件數也由去年16件降低為5件，降低幅度為68.75%。

台鐵局表示，春節疏運將延續元旦疏運的效能，並投入EMU3000特仕車開行加班車、準備充分預備編組、加強車輛及行車運轉設備維護。（編輯：管中維）1120106