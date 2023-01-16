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春節假期搭乘大眾運輸享優惠 防疫措施不鬆懈

2023/1/16 09:41（1/16 10:31 更新）
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公路總局規劃春節連假期間使用電子票證乘車，提供87條中長途國道客運路線票價優惠、48條台灣好行路線持電子票證半價，及搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費等優惠措施。（公路總局高雄區監理所台東監理站提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月16日
公路總局規劃春節連假期間使用電子票證乘車，提供87條中長途國道客運路線票價優惠、48條台灣好行路線持電子票證半價，及搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費等優惠措施。（公路總局高雄區監理所台東監理站提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月16日
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（中央社記者李先鳳台東縣16日電）鼓勵民眾出遊返鄉多使用大眾運輸工具，交通部公路總局規劃在春節連假期間搭乘客運享優惠；台東監理站持續要求落實場站、車內消毒及量測額溫等防疫措施，讓民眾安心搭乘。

公路總局高雄區監理所台東監理站今天發布訊息表示，春節連假期間（自民國112年1月19日凌晨0時起到1月29日晚間12時止）使用電子票證乘車，提供87條中長途國道客運路線票價優惠、48條台灣好行路線持電子票證半價，及搭乘所有國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證於10小時內轉乘在地客運享1段票（或基本里程）免費等優惠措施。

另外，針對東部地區限定優惠加碼，推出在地有腳活動，自1月20日凌晨0時至1月29日晚間12時止搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，凡持租車憑證享回程票價優惠，汽車折新台幣200元、機車100元。

持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運，北宜、北花線可享4人同行1人免費，回程再折抵200元。

台東監理站長洪美芳表示，雖目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，為確保大眾運輸乘車環境乾淨整潔，仍持續不定時派員到各客運場站督導客運公司及駕駛員落實執行場站、車內消毒、量測額溫等各項防疫措施，落實防疫到位，讓乘客安心搭乘。

洪美芳指出，民眾可利用公路總局「iBus公路客運」網頁或利用手機APP查詢客運路線優惠套票資訊及預估到站時間，可隨時掌握客運班車動態，輕鬆轉乘到達目的地，減少等候浪費時間之苦，也達到安全、便利、省時、省荷包的效益。

同時提醒用路人，春節連假期間，出遊車潮眾多，千萬不要貪杯酒後駕車、疲勞駕駛或服藥後開車，確保行車安全。（編輯：管中維）1120116

#洪美芳
#台東監理站長
#公路總局高雄區監理所
洪美芳
春節台東疏運亮點 公路總局推在地有腳租車優惠元旦連假 搭公共運輸享東部限定版優惠
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