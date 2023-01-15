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春節天氣預測 吳德榮：年初二、初三有寒流機率

2023/1/15 08:59（1/15 09:47 更新）
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氣象專家吳德榮表示，年初二、三（23、24日）有符合「寒流」的機率。圖為民眾戴著口罩到台北迪化街，在導覽員解說下瞭解商圈歷史。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，年初二、三（23、24日）有符合「寒流」的機率。圖為民眾戴著口罩到台北迪化街，在導覽員解說下瞭解商圈歷史。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）春節假期即將來臨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，年初二、三（23、24日）有符合「寒流」的機率，但會多冷、持續多久，須再觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，19日冷空氣略減弱，氣溫略回升；小年夜（20日）冷空氣增強，有再度觸及「大陸冷氣團」（台北氣象站小於或等於攝氏14度）定義的機率，平地最低氣溫也會降至10度上下。

吳德榮說，除夕（21日）白天起冷空氣減弱，氣溫略回升。年初一（22日）晚起另一股更強冷空氣南下，氣溫急遽下降，各國模式模擬顯示，年初二、初三（23、24日）有符合「寒流」（台北氣象站小於或等於10度）的機率。

不過，吳德榮也說，年初二、初三是第9、10天的模擬，會多冷、持續多久，須再觀察。至於年初四（25日）至29日的春節假期，天氣仍有變化，模式模擬已超過電腦模式的理論極限，不宜「言之過早」。

今年農曆春節假期從20至29日，中央氣象局預定19日舉行記者會，說明春節假期天氣預測。（編輯：管中維）1120115

#春節
#天氣
#吳德榮
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