春節搭國道客運享優惠 北花4人同行1人免費

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公路總局台北市區監理所長江澍人（左）11日說明111年春節疏運各項措施，指出農曆春節期間將推出86條國道客運路線享平日票價或原價85折等多項優惠，盼鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸工具。中央社記者王朝鈺攝 111年1月11日

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）公路總局在春節期間推出86條國道客運路線享平日票價或原票價85折外，還有北宜、北花客運來回票4人同行1人免費等優惠，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具返鄉或出遊。

交通部公路總局台北市區監理所所長江樹人今天在基隆地區疏運記者會表示，公路總局協調多家業者，從1月28日至2月6日，實施86條國道客運路線票價享平日優惠或原票價85折，另有44條台灣好行路線，持電子票證乘車享半價優惠。至於轉乘部分，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後10小時內，使用電子票證轉乘在地客運，也可享有1段票（或基本里程）免費優惠。

另外，1月29日至2月6日也推出東部限定方案，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票，或在當地合法旅宿住宿，可享客運來回票4人同行1人免費，回程可再折抵新台幣200元優惠，花東地區還有「在地有腳」租車優惠，租車後回程客運最高可折200元，上述2項優惠方案無法重複抵退，民眾可擇優適用。

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至於基隆市國道客運疏運，公路總局表示，為因應春節返鄉人潮，台北、基隆間主要16條行駛國道路線，每日發車1500班疏運旅客。國光客運主要路線將在尖峰時段加密班次，約10分鐘一班，且視人潮機動加開班次，以利民眾至台北轉乘其他大眾運輸工具返鄉。

另外，新北市瑞芳區水湳洞、金瓜石、九份（水金九）地區向來是春節熱門景點，基隆客運「1062台北-金瓜石」國道客運路線春節期間每日行駛74班，尖峰時刻約24分鐘一班，將視客況機動加班，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命機動接駁。（編輯：李錫璋）1110111