春節連假疏運 國道南向交通量集中初一到初三

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）春節連假即將展開，交通部今天表示，已要求各疏運單位應落實遵守防疫措施，預估國道南向交通量將集中在初一到初三，北向則集中在初三到初五。

交通部發出新聞稿表示，由於近期Omicron疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心指示，已要求各疏運單位應落實遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變等防疫作為，以及相關運具設備檢查，維護民眾健康與安全及確保疏運順暢。

交通部也持續請各單位檢視疏運能量，儘可能滿足民眾返鄉需求，並加強各項交通管制措施宣導，提醒用路人預為規劃行程，減少道路壅塞情形，希望各疏運單位應以提前布署，謹慎應對態度，完成春節連假疏運。

今年春節疏運規劃上，國道部分將有精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

交通量上，南向交通量預計集中於初一至初三，初二南向出現最大量，為平日1.6倍；北向預計集中於初三至初五，初四北向預計最大量，為平日1.8倍。國1、國3苗栗路段北向初三、初四有跨夜車流至隔日凌晨；國5宜蘭路段北向初三、初四、初五有跨夜車流至隔日凌晨。

省道部分，交通部表示，在台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、崇德（北向）路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施；台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉5處平面路口，提升西濱公路行車效率。

交通部說，為鼓勵民眾於春節搭乘國道客運出遊，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠，另外，搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠（如：在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠）。

高鐵部分共加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次，其中並規劃於1月28日南下、2月3日至2月6日（北上）加開夜間車次，列車抵達時間將超過凌晨0時。請搭乘上述夜間列車的旅客，留意到站時間，及早安排接駁方式，以免影響行程。

台鐵全線加開各級列車總計423列次，加掛669列次（含第二波加開），並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠，其中第二波加開部分，東部幹線投入EMU3000型自強號加開樹林─台東20列次、樹林─玉里18列次及EMU900型區間快車加開樹林─花蓮18列次，合計56列次。

西部幹線再投入PP推拉式自強號加開七堵─潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵─嘉義開18列次、新竹─高雄18列次，合計40列次。南迴線則再投入EMU900型區間快車高雄─台東18列次。

航空方面，交通部說，111年春節加強疏運期間正班機及第1到4波加班機共計提供3100架次及27萬9012個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

海運部分，從1月28日至2月7日長達11天的春節連假疏運期間，台灣本島與離島間9條航線預計開航854航次，可提供18萬7105人次運能。（編輯：管中維）1110127