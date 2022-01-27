高市公布春節車流預測 燈會周邊將交通管制

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）農曆春節連假將至，高雄市政府交通局預測春節前2天有明顯返鄉車潮，初一到初三是車流量高峰。另因應台灣燈會活動，駁二等周邊區域道路將交通管制，現場也不提供停車位。

交通局今天發布新聞稿表示，依過往車流數據預測，春節假期前2天的1月29日及30日，市區幹道將出現明顯返鄉車潮。連假車流量高峰則預估在2月1日至3日，景點周邊預計流量較一般假日增加25%，旅行時間約較一般假日增加20%至30%。

此外，2月1日至6日，市區熱門景點周邊車流集中於每天下午2時至晚間7時；義大、巨蛋、夢時代及義享天地等大型購物中心則於每天上午11時至12時及下午3時至晚間8時，人、車潮較為密集。

高速公路周邊幹道部分，東向往國道方面，車流集中於每天上午10時至12時及下午3時至晚間6時；西向往市區方面則預估自上午12時至晚間7時車多。

另交通局表示，因應台灣燈會活動，駁二、流行音樂中心周邊連假期間將實施交通管制，活動場地周邊不提供停車位，建議民眾多搭乘公共運輸前往。

交通局也提醒民眾連假返鄉、出遊前，務必先了解各項交通疏導措施，同時途中收聽廣播、注意道路上電子看板，或利用「高雄市即時交通資訊網」掌握即時路況與公共運輸資訊。（編輯：張芷瑄）1110127