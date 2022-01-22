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疫情20/300

台鐵高鐵客運23日起禁飲食 生理需求可喝水服藥

2022/1/22 14:52（1/22 15:59 更新）
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因應擴大防疫措施，23日起台鐵、高鐵、公路客運、國道客運、船舶及國內線班機等公共運具內禁止飲食。（中央社檔案照片）
因應擴大防疫措施，23日起台鐵、高鐵、公路客運、國道客運、船舶及國內線班機等公共運具內禁止飲食。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部長王國材今天表示，因應擴大防疫措施，明天起陸、海、空公共運輸運具內，包含車廂、船舶及國內線航空器等將禁止飲食，若因生理需求可服藥、喝水、哺乳，場站的固定餐飲區域則可以吃東西。

王國材在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，公布因應擴大防疫3項措施，第1項是包括：台鐵、高鐵、公路客運、國道客運、船舶及國內線班機等公共運具內明天起禁止飲食。若違反規定，經場域人員勸導不聽者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

第2項措施是，現在開始到春節期間，運輸場站跟運具、觀光局國家風景區管理處、航空器及航廈，通通用防疫3級標準清潔消毒頻率進行清消，特別是扶手、按鈕、廁所門把及座椅等消毒，要進行細部管理。

第3項是民眾搭防疫車輛從機場到旅館中會經過國道服務區上廁所，過去的動線包含使用廁所已經獨立，這次把人流更清楚清標示出來，讓搭防疫車者不會跟一般旅客混流。

王國材說，前陣子發現公共運輸場站實聯制，很多人沒遵守，他已要求所有交通部相關事業場站，對落實實聯制嚴格執行。

另有關防疫計程車，王國材說，過去旅客入境時要手寫資料申請，現在採取入境旅客可以零接觸方式搭乘防疫車隊，入境旅客不需要接觸紙筆，只要入境時掃描檢疫申報條碼，就會產生乘車單，由工作人員拿著乘車單，入境者可直接到防疫計程車處搭車，確實杜絕入境旅客過程中有接觸或互相感染機會。

指揮中心指揮官陳時中說，交通部防疫措施主要是車廂禁止飲食、防疫計程車零接觸、交流道休息站有徹底分流。（編輯：陳政偉、張芷瑄）1110122

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