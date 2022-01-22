29歲愛爾蘭男子搭機拒戴口罩還露臀 可能被關20年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

愛爾蘭男子麥金奈尼在達美航空飛往紐約班機上拒絕配戴口罩還露臀，涉嫌蓄意攻擊恐嚇空服員，可能面臨20年徒刑。（圖取自英國每日郵報網頁dailymail.co.uk）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國司法部今天表示，一名愛爾蘭男子1月7日在達美航空公司（Delta Airlines）從都柏林飛往紐約班機上拒絕配戴口罩，還對空服員露臀，若遭定罪，最高恐面臨20年徒刑。

法新社與英國每日郵報報導，現年29歲、來自愛爾蘭加威（Galway）的麥金奈尼（Shane McInerney）一週後在紐約出庭受審。根據今天公布的刑事訴狀，他遭控「蓄意攻擊和恐嚇一名空服員」。

刑事訴狀指出，這名嫌疑人一再拒絕戴口罩，丟擲飲料罐砸中一名乘客頭部，「還脫下褲子和內褲，對一名空服員和許多乘客露臀」。

法院發言人表示，如果麥金奈尼被判犯有重罪，可能面臨20年徒刑。他繳交2萬美元（新台幣55萬元）保釋金候審。

麥金奈尼原本要前往佛羅里達州，在當地的一所足球學院就職。

華盛頓郵報指出，美國聯邦航空總署（FAA）去年1月表示，將對拒絕在美國國內航班上遵守戴口罩聯邦規定的乘客，實行零容忍政策，航空公司也落實規定以維護乘客權益。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110122