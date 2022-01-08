加拿大百人機上無罩開趴總理怒 航空業拒載回國

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約百名旅客去年12月30日在一架從加拿大飛墨西哥的包機上未戴口罩開派對，引發爭議後，3家航空業者拒載他們回國。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社蒙特婁7日綜合外電報導）約百名旅客去年12月30日在一架從加拿大飛墨西哥的包機上未戴口罩開派對，並將狂歡影片上傳網路，輿論譁然。3家航空業者拒載他們回國，加拿大總理也忍不住對這群旅客開罵。

美聯社報導，加拿大陽翼航空公司（Sunwing Airlines）取消原定本月5日從墨西哥坎昆（Cancun）返程的包機；越洋航空（Air Transat）和加拿大航空公司（Air Canada）也表示會拒載這群旅客。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5日甚至怒罵這群狂歡者是「白痴」。

杜魯道批評這群乘客的行為不負責任，等於是在「打臉」其他恪守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施的人。

社群媒體上的影片顯示，這群未戴口罩的乘客在機上走道唱歌跳舞，還有人喝酒、吸電子菸。

越洋航空在推特上說，這群搭乘陽翼航空班機的「破壞秩序的乘客」一直想搭乘越洋航空航班返國，但基於公司有義務確保乘客和機組人員安全，因此拒絕讓他們登機。加拿大航空公司5日發出的聲明也以同樣理由拒載。

一名來自加拿大魁北克（Quebec）的19歲學生說她感覺被遺棄，不知道何時才能返家，也不知道要如何支付飯店房間的費用。

她說自己5日篩檢COVID-19呈陽性反應，並待在墨西哥的圖盧姆（Tulum）隔離檢疫，她估計約有30名乘客也確診。她激動地告訴加拿大媒體：「主辦人將大家丟包，我不知道還有誰在這裡，所有班機都被取消了。」

她說自己是贏了Instagram上一場比賽活動才獲得這趟免費之旅，主辦人是自稱阿瓦德（James William Awad）的男子，但她先前從沒聽過這號人物。她說：「我以為可以放鬆一週…結果免費變最貴。」

阿瓦德5日在推特寫道，這趟引發爭議的包機活動原本是一場「單純的派對」，「我會坐下來重新思考一切，尤其是想想下次要如何改進」。

阿瓦德經營一家私人俱樂部，他邀請了多名網紅和電視實境秀明星登機參與這場活動。

加拿大交通部長、衛生部長及公共安全部長4日發出聯合聲明表示，他們已指示各部門調查此事。聲明說，違反交通部規定的乘客可能面臨每次違規最高5000加元（約新台幣11萬元）罰款。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110108