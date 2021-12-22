Omicron恐讓搭機染疫風險暴增 專家提供防疫建議

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）有專家表示，Omicron變異株恐導致飛機乘客染疫風險暴增2至3倍。因此搭機時應避免東摸西摸、保持社交距離、勤洗手、戴口罩，最重要的是接種追加劑，即可有效降低風險。

代表全球近300家航空公司的國際航空運輸協會（IATA）醫學顧問鮑爾（David Powell）接受美國財經媒體採訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，搭乘商務艙可能比較擁擠的經濟艙更加安全。

他也指出，搭機時，乘客應避免面對面接觸，並盡量避開經常被碰觸的物體表面；用餐時，鄰座乘客也應避免同時摘下口罩。

鮑爾強調，由於現代客機都採用醫院級空調過濾系統，且機上乘客通常會被嚴格要求佩戴口罩，因此機上的病毒傳播風險仍遠低於地面上人潮洶湧的地方，如購物中心等。

鮑爾表示，無論Delta變種病毒的染疫風險多高，都必須假設Omicron的風險將提高2至3倍，因此他預期，飛機上的染疫風險也將提高2至3倍。

他指出，乘客能採取的最有效保護措施，就是完整接種疫苗和追加劑。據目前狀況看來，Omicron變種病毒會讓人失去1劑疫苗的保護力，也就是說，2劑疫苗對Omicron的保護力約相當於1劑疫苗對Delta的保護力。因此，追加劑確實有助提供搭機乘客更完善的保護。（譯者：施施/核稿：林治平）1101222