COVID-19全球最新情報 4/18

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（中央社台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本東京新增病例明顯減少，沖繩仍持續增加；中國疫情清零失靈，上海連11天新增病例逾2萬。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間18日上午7時，全球至少619萬7889人感染（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億443萬5540人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日公布，新增1303例確定病例，分別為1210例本土個案及93例境外移入，其中82例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，17日新增7例中症病例，為3女4男，6人為20至40歲青壯年族群、1人為90多歲長者。

● 中國

中國官方17日通報，新增確診病例2萬6155例。本土新增2萬6016例，其中疫情重災區上海就達2萬4820例，占比95%，且是連續11天新增病例逾2萬。

上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。他的家人悲慟呼籲，更多關注因無法正常就醫而痛苦的人們。

上海市設定「社會面清零」目標日。2名知情人士向路透社表示，上海市官方已設下4月20日前實現病毒「不在隔離區以外傳播」的目標，並已向上海市各級黨委幹部及學校等組織傳達。

上海疫情持續，在「四應四盡」的隔離政策下，方艙醫院的收治狀況吃緊。對此，官方以擴大徵用範圍，以及縮短隔離時間試圖改善情況。

● 香港

香港官方17日通報新增747例確診病例，其中11例為境外移入個案。這是香港連續第3天單日確診病例數少於1000例。

綜合香港01、星島日報、香港電台等港媒報導，香港第5波疫累計118萬5000多例確診，累計8926例死亡個案。

● 日本

日本疫情仍未平息，但東京都17日新增確診病例較上週日大減2800多例，看似有趨緩跡象；不過，沖繩縣今天新增確診病例數仍高於上週日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都17日新增5220例確診病例，較上週日減少2800多例，連續6天低於上週同日，且最近7天平均每天新增病例數6723例，是前一週的88.8%，疫情看似呈現降溫趨勢。

● 韓國

韓聯社報導，韓國因應疫情大流行採取的保持社交距離措施將於18日起全面解除，這項自2020年3月實施至今的核心防疫措施時隔2年零1個月（757天）正式落幕。

公眾聚集場所營業限時、私人聚會和大規模活動限員等措施也將於同天起全面解除，電影院和演出場館等室內公眾聚集場所禁止飲食的措施將於25日放開。5月下旬起，COVID-19確診病例無需接受隔離，並可在任何醫院和診所當面看病。

當局府認為，當前Omicron變異株引發的新一輪疫情仍在蔓延，但疫情高峰期已過，需要轉變防疫體系。

中央防疫對策本部17日通報，截至當天零時，確診病例新增9萬3001例，累計確診1630萬5752例。新增死亡病例203例，累計死亡2萬1092例。

※ 歐洲

● 英國

「衛報」報導，即便政府堅持英格蘭校園「如常運作」，英國「全國校長協會暨女性教師工會聯盟」（NASUWT）民調發現，48%受訪教師說他們上學期曾篩檢出陽性結果，當中許多人已施打3劑疫苗。

除此之外，近30%表示他們的學校曾經因爆發COVID疫情而被迫關閉，或讓班級或整年級的學生回家。

這份針對4000名成員所做的民調中，超過1/4（26%）表示，就算他們認為自己出現症狀，還是有去上班的壓力。

※ 美洲

● 美國

美聯社報導，賓州費城有多個企業和居民向法院提告，欲推翻當局為遏止確診率升高而再度祭出的強制性室內口罩佩戴令。

多數州都已根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新指引於2月和3月初解除口罩規範。美國CDC在最新指引中把焦點從確診數轉移到醫院量能，並說大多數美國人都可安全摘下口罩。

費城3月2日結束室內口罩令，但這個月出現確診案例10天內暴增逾50%的情況後，達到重祭這道防疫規範的門檻。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110418