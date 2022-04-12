費城重新實施防疫措施 室內強制戴口罩

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（中央社費城11日綜合外電報導）由於似乎出現新一波疫情，美國費城為此做出因應，宣布自下週起，將重新實施在餐廳、學校、公司等室內公共場所，必須配戴口罩的防疫規定。

路透社報導，新規定將自18日起生效，這讓費城成為重新開始實施這類命令的第1個美國大城。

費城衛生局局長貝提高爾（Cheryl Bettigole）在新聞簡報會中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例在費城快速增加，比4月初多了50%，促使費城加強預防性措施。

貝提高爾說：「看來我們好像正在新一波COVID-19染疫潮的開始，就跟歐洲一樣。」

在疫情爆發期間，美國染疫情況的變化，往往會晚歐洲幾週。

她說：「在這樣的傳染程度下，我們不認為有任何理由恐慌或不做我們喜歡的活動。因此，我們的城市照常開放。」

人口150萬的費城，1月染上Omicron變異病毒株者激增，數量創紀錄，但隨著病例數在3月減少，1個多月前在室內公共場所必須戴口罩的規定就放寬了。

貝提高爾表示，根據最新一次統計，費城平均每天有140多個新增病例，但只有不到50個病患需要住院。

根據路透社統計，截至昨天為止，賓州一週內的染疫人數攀升近70%，讓該州成為美國疫情傳播最快的前10州之一。

在傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2推波助瀾下，過去一週美國整體新增染疫數增加10%。目前，Omicron亞型變異株已成為美國和其他地方主要流行的病毒。

根據路透社的資料，美國當週住院人數下降約6%。

美國絕大多數的州和地方都放寬需配戴口罩、施打疫苗的規定。根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）2月發布的最新指南，目前美國幾乎所有郡轄區，在室內時都不需要戴口罩。

根據路透社統計，自疫情從2020年初爆發以來，美國已有超過98萬6000人因此喪命。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1110412