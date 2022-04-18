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邊境7月有望解封 陳時中：染疫率一致國家可免隔離

2022/4/18 11:29（4/18 12:19 更新）
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圖為台北松山機場國際線入境旅客，搭乘防疫計程車前全身消毒。（中央社檔案照片）
圖為台北松山機場國際線入境旅客，搭乘防疫計程車前全身消毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺台北18日電）衛福部長陳時中今天表示，世界COVID-19疫情趨緩，台灣疫情往上升，今年7月時可望有國家7天或14天內染疫率與台灣一致，只要雙方疫情水平一樣，屆時就可自由流通免隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，連日單日確診數破千例。衛生福利部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，台灣民眾黨立委蔡壁如提及，連日單日確診數破千例，7月底前邊境狀況是否維持、暑假是否仍有望解封。

陳時中表示，若與其他國家雙方疫情水平一樣，即可自由流通；蔡壁如追問哪些國家疫情水平與台灣相同，陳時中回應，目前時機未到，但未來可檢視7天或14天內染疫率與台灣差不多，基本上就可流通。

陳時中指出，目前台灣疫情遠低於世界各國，目前染疫狀況為每百萬人約140人，日本則是每百萬人約5000人，韓國染疫率則高達32%。

蔡壁如追問，7月是否仍會慢慢邊境解封，陳時中回答「會」。陳時中表示，世界疫情在往下降，台灣疫情往上升，到了7月時可望有疫情水平一致的國家；他強調並非看2年多的疫情狀況，而是近7天或近14天的疫情狀況，標準之後再訂定。

陳時中表示，屆時疫情仍嚴重的國家，就透過嚴格管理篩選掉；疫情水平低的國家，搞不好也不希望台灣人前往，但歡迎這些國家的民眾來台灣沒問題。（編輯：張雅淨）1110418

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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