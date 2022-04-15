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疫情15/300

迎接後疫情時代 韓國18日全面解除社交距離規範

2022/4/15 10:29（4/15 11:45 更新）
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韓國政府宣布18日起將全面解除實施2年多的社交距離規範。圖為首爾街頭。（共同社）
韓國政府宣布18日起將全面解除實施2年多的社交距離規範。圖為首爾街頭。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國政府今天宣布18日起將全面解除實施2年多的社交距離規範，私人聚會人數、營業時間、大規模集會活動及宗教場所人數都不再受限定。

韓聯社報導，韓國國務總理金富謙今天上午主持中央災難安全對策本部會議時做以上表示。韓國現行規定私人聚會人數最多10人，營業時間至午夜12點為止；大型集會人數上限299人，宗教場所僅能開放7成座位。

電影院、室內體育設施及宗教設施等公共場所自25日起也將解除飲食禁令。金富謙說明，延後一週實施是為讓相關部會及業者準備因應方案，在開放飲食狀況下仍能預防出入人員染疫。

至於是否考慮解除配戴口罩規定，金富謙表示，室內戴口罩規定仍會維持相當一段時間，但政府將在2週後視疫情考慮解除在室外戴口罩的規定。

此外，韓國政府也將於25日將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病等級從目前的1級降至2級，隔離義務從「必要」改為「建議」；確診者之後可能不必受居家隔離限制，規劃將在4週後逐步實施新制。

韓國疫情日前觸頂轉降，14日單日確診人數新增12萬5846例，較前一天減少2萬多例，較兩週前的28萬例減少逾15萬例，增勢持續趨緩。重症患者數降至999例，居家治療人數則降至90.7萬例。病歿人數增加264例，累計2萬616例。（編輯：周永捷）1110415


▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

▼韓國第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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