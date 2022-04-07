陳時中：台灣疫情低於韓紐港 不可能清零仍積極守好

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指揮中心指揮官陳時中7日坦言，台灣目前不可能清零，但仍要積極控制守好。圖為台北車站地下街商家生意受影響，沒有客人上門。中央社記者鄭傑文攝 111年4月7日

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北7日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣COVID-19發生率與死亡率低於韓國、紐西蘭與香港，但他也坦言現在不可能清零，疫情一定會來，但仍要積極控制守好。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，台灣疫情狀況與國際相比仍低。

陳時中舉例，觀察這波Omicron變異株疫情，韓國目前疫情雖下降，但4月5日COVID-19發生率仍達每10萬人口有534人，紐西蘭則為264.4人，香港為65.6人，台灣僅1.1人。

死亡率部分，陳時中說，累積每百萬人死亡數韓國每百萬人口約350人，紐西蘭大概趨近於80人，香港大概1150人，而台灣仍維持在36.1人。

面對外界清零或與病毒共存的方向質疑，陳時中強調，現在清零已不可能，未來必然會走到與病毒共存之時，但在這段時間要努力控制疫情，不致突然爆發指數型成長，否則對社會壓力過大。

陳時中也坦言，疫情一定會來，但只要相信科學、上下一心，將該做的事做好，疫情自然能守得較好。

媒體詢問，日本未將台灣列入解除境管名單的原因？陳時中回應，日本是針對原本因疫情而嚴管的國家放鬆，對台灣本來就屬於較寬鬆、不在嚴管名單內。

媒體也提問校園防疫、停課標準與兒少疫苗接種事宜。陳時中說，過去已有停課經驗，將與教育部討論檢討停課標準。

陳時中說，疫苗議題看似簡單，其實都是專業，並非別國接種就跟進，專家是根據國外資料、國內疫情與未來發展來評估是否利大於弊，先前專家討論一致認為可再觀望，但利弊消長可能因疫情狀況改變，會隨時與專家討論。

媒體另追問校園畢業旅行或校外教學是否舉辦，陳時中說，並沒有要求不要辦畢旅或戶外教學，因為這都是正常生活的一環，主要在於家長的意願，指揮中心沒有禁止，但也沒有強迫學生要參加。（編輯：陳政偉）1110407