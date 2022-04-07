快篩試劑不便宜 陳時中：不排除徵用為防疫物資

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指揮中心指揮官陳時中7日表示，不排除將家用快篩試劑列為防疫物資，由政府徵用。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北7日電）台灣家用快篩試劑一份要價300多元，比國外貴得多。指揮中心指揮官陳時中今天表示，為讓民眾更快速、便宜取得家用快篩，不排除將其列為防疫物資，由政府徵用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，採檢量能是否足以因應，萬一爆量是否可能讓「校正回歸」再現。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，去年5月中本土疫情爆發時，國內單日檢驗量能僅2.7萬件，後來在短短1個月內提高到8萬件，去年8、9月期間再攀升到10萬至12萬件，今年初約達到14萬件。

羅一鈞說，根據最新統計，截至3月25日，全台共有250家指定檢驗機構，單日PCR檢驗量能達19.4萬件，比去年5月多出百家、量能提高6倍，未來隨個案數增加，通報條件、採檢規定都會再放寬，例如改為居家快篩或醫用快篩代替，相關規定都會根據疫情滾動式調整。

指揮中心指揮官陳時中說，為提高檢驗量能，最近也正推動PCR池化採檢，也就是將10支檢體混合一起採檢，可望再提高檢驗量能；至於校正回歸，這是各國都有的狀況，但台灣已大大簡化通報檢驗填寫項目，加速通報流程。

有媒體詢問，國內家用快篩試劑一份要價新台幣300元，冰島僅80元，未來是否可能由中央統一採購壓低價格。

陳時中指出，讓大家能快速、以相對便宜的價格取得快篩試劑，是未來重要趨勢，不排除徵用快篩試劑，列為防疫物資。

未來若要與病毒共存，口服抗病毒藥物量能相當關鍵。陳時中今天上午在立法院衛環委員會答詢時表示，輝瑞口服藥（Paxlovid）與默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）目前採購總量為2.5萬人份，將分3季抵台，同時也欲增購10萬人份以上輝瑞口服藥。

陳時中指出，口服抗病毒藥物有2個問題待專家討論，一是要準備多少，二是將來如何使用及適應症；他表示，目前口服抗病毒藥以英國準備最多，約為全人口的6%至7%，其他國家約2%至4%，台灣也會以這樣的百分比作為目標。（編輯：陳政偉）1110407