清零共存能一刀切？各國防疫鬆綁情境、台灣可行模式一次看

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（中央社網站7日電）在COVID-19疫苗施打率提升、各國渴求經濟復甦的背景下，丹麥、荷蘭、瑞典等國2月率先解除防疫措施，採行「與病毒共存」政策。3月起，日本、韓國、新加坡、香港、菲律賓、法國、澳洲、加拿大、紐西蘭、巴西與英國也陸續解封。這些地區疫情現況如何、鬆綁後有什麼改變？哪些措施可供台灣借鏡？

一、鬆綁後疫情現況：確診數、死亡率、疫苗覆蓋率

這批解封國家大多數並未完全脫離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰，根據「用數據看世界」（Our World In Data）資料，日本、新加坡、韓國、澳洲、法國、紐西蘭和英國每天仍有大量確診病例，解封後確診數持續增加。

像是法國3月14日鬆綁防疫限制後，單日平均確診數飆過13萬；韓國3月21日鬆綁入境政策後，單日平均確診近25萬例；日本3月22日解除防疫措施後，全境單日平均新增確診逾4萬例。雖然確診數可觀，但在積極施打疫苗下，大部分地區死亡率皆下降或處於低點。

這11個地方都有7成以上的人口完整接種疫苗，韓國、新加坡更有超過6成人口施打追加劑。值得注意的是，香港和巴西追加劑施打率未達4成，或許這可說明為何香港染疫死亡率在這批國家中居首。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月31日指出，已解封實施「與病毒共存」的國家染疫率約2成，而台灣僅千分之1而已。

陳時中4月7日進一步舉例，觀察這波Omicron變異株疫情，韓國目前疫情雖下降，但4月5日COVID-19發生率仍達每10萬人口有534人，紐西蘭則為264.4人，香港為65.6人，台灣僅1.1人。死亡率部分，陳時中說，累積每百萬人死亡數韓國每百萬人口約350人，紐西蘭大概趨近於80人，香港大概1150人，而台灣仍維持在36.1人。

分析台灣確診病例，今年1月1日至4月6日國內累計本土病例共2342例，其中高達99.79%為無症狀或輕症患者，僅5例中重度以上個案，多集中在高齡族群，其中有1人死亡。

二、各國解封措施

（中央社製圖）

三、各地鬆綁細節

●法國鬆綁後疫情飆升

日期：3月14日

措施：

1、室內不需戴口罩，但在大眾運輸、醫院等醫療機構要戴。

2、取消疫苗通行證，進入餐廳等公共場所不用拿出手機掃描通行碼。

包含法國在內的許多西歐國家，近期都因Omicron亞型變異株BA.2而疫情回升。法國4月5日統計的單日平均確診數逾13萬例，約是鬆綁前的2倍。

不過，法國政府仍決定逐步解禁。總理卡斯特克斯（Jean Castex）表示，這是考量醫院狀況改善以及疫苗高覆蓋率，30至60歲族群已有70%施打第3劑。

法國鬆綁大部分的防疫管制措施，不需在室內戴口罩。圖為巴黎羅浮宮外遊客。（美聯社）

●英國取消所有入境限制

日期：3月18日

措施：取消所有入境限制規定，旅客不必事先填寫旅客追蹤表格，入境前後也不需要任何病毒檢測。

英國2月宣布「與病毒共存」政策，將COVID-19視為流感，2月24日起已解除國內所有防疫限制。

●韓國疫情嚴峻仍開放邊境

日期：3月21日

措施：

1、無論在韓國或海外已接種疫苗2劑者，入境不必隔離7天。

2、入境者PCR核酸檢測規定放寬：原本在入境前及入境第1天、第6天總共要做3次PCR檢查，3月10日起減為2次，入境後第6到7天可以快篩代替。

3、放寬私人聚會人數上限，從原本的6人上調至8人。

韓國鬆綁防疫措施前後，疫情來到高峰期，確診數和死亡率飆升。單日平均確診數一度來到近40萬例，全國重症病床使用率達64%，單日病歿人數也創新高。當局此時放寬防疫限制，讓專家擔憂疫情更加失控。

●日本解封後要打第4劑

日期：3月22日

措施：

1、解除在東京都及大阪府等18都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，日本境內原則上將重回無防疫限制的生活。

2、在做好安全計畫等前提下，大型活動取消人數上限。

3、不再要求餐廳提早打烊。

4、4月8日起進一步解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制，有條件允許商務客及留學生入境；仍未開放觀光客入境。

日本解除防疫管制後，每天新增確診病例數仍處高檔，日本政府研議最快5月開打第4劑疫苗。另外，為了避免疫情再度擴大，日本仍持續要求民眾做好戴口罩等基本防疫措施。

●新加坡部分民眾要打第2劑追加劑

日期：3月29日

措施：

1、社交聚會人數從最多5人調整為最多10人、放寬大型活動的人數限制、可回到辦公室上班的員工比例提高至75%。

2、民眾在戶外可不戴口罩，但在室內場所仍強制戴口罩；若沒戴口罩，就需保持1公尺的社交距離。

3、4月1日起，來自「一般旅遊」類別國家及地區的旅客，只要已完整接種疫苗，就可在免隔離的情況下入境新加坡。（目前沒有任何國家被新加坡列為「限制旅遊」）

4、4月19日起，包括酒吧、夜店等所有夜間娛樂場所恢復營業，但只允許完整接種的顧客進入。

根據新加坡新的入境政策，完整接種者將不需事先申請入境許可，且不需搭乘指定航班或船入境。完整接種的旅客入境不需強制隔離，也不再需要檢測。不過經由海、空入境者，仍需出示出發前2天內的檢測陰性證明。

為了防止重症，新加坡政府3月24日宣布，​​將為80歲及以上、住在安養機構者、患有慢性病等高風險族群接種第2劑追加劑。

●菲律賓開放盼重振觀光產業

日期：4月1日

措施：向完整接種疫苗的旅客開放觀光，有意赴菲旅客無需再向菲律賓外交部申請入境許可；入境後免隔離。

觀光業是菲律賓重要產業之一，根據菲律賓統計署數據，2019年旅遊業產值占菲國國內生產毛額（GDP）12.8%，疫情爆發重創觀光產業，2020年旅遊業產值占菲律賓GDP比例暴跌到5.4%。

●香港疫情逼走外商

日期：4月1日

措施：

1、取消9個國家的禁飛令，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。

2、完整接種疫苗的海外港人，返港後若持續病毒檢測呈陰性，在檢疫酒店隔離可縮短至最少7天。

3、4月19日起，香港的小學和幼兒園恢復實體課程。4月21日起香港將分3個階段、以3個月時間，逐步解除大部分社交距離措施。

香港4月1日起取消9個國家的禁飛令。圖為旅客入境香港國際機場。（中新社）

香港1月爆發新一波疫情後，把上述9個國家列入最高危區，完全禁止9國航班來港。港府現在決定取消禁飛令，可能與經濟受到嚴重衝擊有關。據調查，近5成外商確定或正在規劃搬離香港，這可能讓香港失去金融中心地位。

這波疫情延燒近3個月，導致香港超過百萬人染疫，醫療負荷超限，雖然近日確診數呈下降趨勢，不過死亡率仍居高不下。專家表示，香港錯過了之前9個月接種疫苗的黃金期，老人疫苗接種率特別低。

●加拿大鬆綁邊境政策

日期：4月1日

措施：完整接種者入境不再需要病毒檢測陰性報告，但仍可能在機場被要求進行隨機的核酸檢測，在等待結果時無需隔離。未接種至少兩劑疫苗的旅客，仍要出示陰性核酸檢測證明，進入加拿大後還要隔離檢疫14天。

●巴西未接種疫苗也可有條件入境

日期：4月1日

措施：已接種疫苗的旅客入境不需要出示陰性證明，未接種疫苗者必須出示陰性證明，不過抵達巴西後不再需要隔離5天。

●紐西蘭解除疫苗強制令

日期：4月4日

措施：

1、取消包括教師和警察等多種行業的疫苗強制接種規定。

2、去餐廳、咖啡館與其他公共場所，不再強制要求提供疫苗通行證。

3、與紐西蘭有免簽協議的國家，包括日本、新加坡、韓國、台灣等北半球主要市場，旅客5月1日起入境後不需隔離或自主管理。

●澳洲海空都開放入境

日期：4月17日

措施：解除國際遊輪入境禁令。

澳洲2月已對接種過疫苗的國際旅客全面開放機場入境，4月將再開放國際遊輪入境，這代表澳洲2年來與疫情相關的旅行限制將全數解除，有望活絡受重創的觀光業。

澳洲4月起解除國際遊輪入境禁令。圖為一艘郵輪駛經雪梨歌劇院。（圖取自Unsplash圖庫）

四、台灣呢？

台灣染疫率遠比其他國家低，1月至今確診者有超過99%為輕症或無症狀，死亡率為萬分之8。根據中央流行疫情指揮中心資料，統計至4月5日止，完整接種2劑疫苗的人口已達78%，施打第3劑的人口則突破5成。在考量第3劑疫苗覆蓋率下，指揮中心宣布邊境鬆綁，3月7日起入境檢疫天數由14天縮短為10天，並開放外籍商務人士申請特別入境許可。

各界議論何時全面開放邊境？陳時中3月22日說，估計5月世界各地會陸續解封，台灣則要看3項指標：未來有更好的藥物能讓民眾安心、國際疫情下降、病毒變異更加輕症化。

陳時中說，目前很難預測今年是否完全解封，但解封是一定要走的路，指揮中心雖然不希望有破口，開放過程中出現零星病例無可避免，期盼民眾極力守住生理及心理層面，避免受到傷害。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞3日於記者會指出，Omicron雖然比起於先前的變異株破壞力與侵襲力低，但對兒童而言，仍比感冒病毒或流感病毒有較高機會出現多系統發炎症候群， 1歲以下是高風險族群。

具有公共衛生背景的高雄市長陳其邁6日指出，台灣現階段在清零與和平共存的過渡時期，要把確診數控制在醫療量能可承受底限內，他提出三原則保存醫療量能、降低重症死亡比例，在這階段建立群體免疫。

總統蔡英文6日表示，現階段所設定的防疫目標，是「重症求清零、有效管控輕症」，透過積極防疫、穩健開放的「新台灣模式」，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。為積極有效管控疫情，台灣的疫苗覆蓋率，尤其是長輩的疫苗覆蓋率，應持續提升。（編輯：徐子苓）1110407