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疫情13/300

巴西鬆綁入境規定 未接種COVID-19疫苗無須隔離

2022/4/5 07:32
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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，已於日前鬆綁入境檢疫規定，未接種疫苗者僅須出示COVID-19檢驗陰性證明，但不再需要隔離5天。

根據聯邦政府1日在國家公報公布的新辦法，已接種疫苗的旅客搭機抵達巴西不再需要出示COVID-19檢驗陰性證明，未接種疫苗者仍須在登機前向航空公司出示COVID-19檢驗陰性證明，但抵達巴西後不再需要隔離5天。

根據新辦法，所有入境旅客也不需要進入巴西國家衛生監督局網站填寫「旅客健康聲明」（Declaração de Saúde do Viajante-DSV）。

巴西海關接受國家衛生監督局（Anvisa）、世界衛生組織或旅客接種疫苗所在國家當局批准的疫苗，旅客必須出示至少在搭機前14天核發的完整疫苗接種證明紙本或電子版本。

沒有完整接種疫苗者仍須出示在登機前24人小時進行的抗原（Ag）或核酸（PCR）檢測陰性證明。同樣的規則亦適用於通過陸路和水路抵達巴西的人。

儘管巴西疫情減緩，鬆綁入境規定，衛生部仍維持COVID-19是「國家重大突發公共衛生事件」。

克魯斯基金會（Fiocruz）COVID-19觀測站指出，今年嘉年華（Carnaval）森巴舞學校花車遊行延到4月下旬舉行，屆時可能導致病例和住院人數增加；還有疫苗接種雖已取得很大進展，但仍需繼續提高覆蓋率。

過去7天，巴西平均每天有181人死於COVID-19，去年3月疫情高峰期間，每天死亡人數超過4000人。（編輯：韋樞）1110405

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