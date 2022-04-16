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快篩非每天使用 陳時中公布自主快篩4時機

2022/4/16 15:27（4/16 16:19 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日公布4個快篩時機，包括曾去確診足跡熱區、接觸確診者、前往人潮眾多場所、與確診者足跡重疊等。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日公布4個快篩時機，包括曾去確診足跡熱區、接觸確診者、前往人潮眾多場所、與確診者足跡重疊等。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北16日電）本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中今天公布4個快篩時機，包括曾去確診足跡熱區、接觸確診者、前往人潮眾多場所、與確診者足跡重疊等，都可到指定診所掛號領快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心也將防疫政策轉變為「重症清零」、強調減災重要性，政府也徵用快篩試劑，未來將以實名制方式展開配發，盼全民加強自主快篩。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，家用快篩不是每天都要篩，而是適用於感染病毒比例高的情況，像是去過確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多場所、曾與確診者足跡重疊等。

陳時中說，符合上述情況的民眾，如自覺有風險且出現呼吸道症狀，務必戴醫用口罩並前往「公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所」掛號就醫，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

陳時中說，民眾對於快篩試劑需求漸高，政府徵用的快篩試劑很快就會用實名制的方式展開配發，價格一定會比較親民。

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國民黨質疑，政府徵用快篩試劑是「與民爭劑」，陳時中說，國民黨一下質疑快篩試劑太貴，一下又說徵用是與民眾爭劑，呼籲國民可以把批評整理一下，並強調未來政策方向就是「量足價穩」，民眾也不用囤積或先買，因為價格一定會越來越便宜。

在PCR檢驗量能方面，陳時中說，國內量能一直都足夠，也會漸漸將PCR轉型為快篩；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前每天PCR採檢量約5萬多件，假日會稍微下降些，加上公費快篩檢驗，每天約驗7萬至9萬件。（編輯：張芷瑄）1110416

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