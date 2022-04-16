確診或居家照護者若需送醫 撥打119最迅速

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新北市副市長劉和然（右2）、衛生局長陳潤秋（右）16日表示，無論確診者或居家照護者，只要有疾病需要緊急送醫者，撥打消防局119報案系統最迅速，但也請民眾體諒相關準備流程需一定時間。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市政府今天表示，無論確診者或居家照護者，只要有疾病需要緊急送醫，撥打消防局119報案系統最迅速。但因傳染病防治送醫，準備流程有一定時間，盼能體諒公衛醫護。

新北市有COVID-19確診者的家屬指稱，家中2歲男童一早突發重症，打電話向中央1922與衛生所求助，直到晚上才有救護車前來接送。

對此，新北市衛生局長陳潤秋下午在新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，個案是在4月14日上午採檢，當天下午其病情發生急遽變化，這是非常罕見病況，已協請雙和醫院與台大醫院小兒重症團隊全力協助最好的醫療照顧。

陳潤秋說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在中央記者會中回應，公共衛生體系1922、新北市衛生局、消防局119、醫院等在整體事件中已盡力做到更好，也可體會家屬著急的心情，將全力協助照顧家屬。

陳潤秋告訴中央社記者，確診者或居家照護者若有喘、意識不清、其它症狀需要送醫，可隨時與核心醫院聯絡，或隨時可撥打119送醫最快速。

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她表示，消防局接獲報案，會初步調查病患身分與病況，也請報案人誠實告知；依傳染病防治的送醫流程，包括不同種類救護車的調度、救護人員穿著防護裝備、醫院急診室的準備與防護等，都需要一點時間。

新北市長侯友宜在會議中指出，現階段是防疫策略轉換期，重點在照顧中重症患者，銜接過程希望降低疫情調查與匡列足跡的人力，全心放在照護中重症患者，政府也會與民眾一起努力縮短磨合期。（編輯：戴光育）1110416