輕症居家照護 防疫險理賠原則3方向研議

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（中央社記者謝方娪台北17日電）因應「輕症居家照護」新制，防疫險理賠原則最快本週出爐，目前預計有3大方向，包含防疫保單若有提供醫療保障，輕症居家醫療將比照一般病房保額進行理賠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，單日本土確診案例以千例幅度增加，為確保「重症清零、輕症有效控管」，國內COVID-19防疫朝「輕症在家照護」前進，新北市已啟動輕症居家照護，台北市信義區也將在18日啟動試辦。

據金管會統計，防疫保單累計承保件數已飆破千萬件，平均每2人就有1人投保防疫保單，在政府防疫政策出現重大變化後，防疫保單理賠認定引起民眾高度關注。金管會官員透露，最快本週將公告防疫保單理賠因應措施，目前防疫保單理賠一致性認定擬依3大原則進行。

第一，輕症居家照護過程若有進行醫療行為，比照防疫保單醫療保障項目中「一般病房」保額進行理賠。

舉例而言，多家產險業者防疫保單給付項目包含一般住院日額新台幣1000元至3000元不等保障，若因「輕症居家照護」改為在家進行醫療行為，預計將比照一般住院日額進行給付。

第二，有提供醫療保障項目的防疫保單中，除了「一般病房」日額給付，多有提供保戶入住「加護病房」、「負壓隔離病房」日額加倍給付項目，不過因屬「輕症」才會居家照護，不適用負壓隔離病房、加護病房等日額加給。

第三，輕症仍是確診，若防疫保單有提供確診定額補償金，保險公司仍會依契約條款約定給付。

官員解釋，防疫政策新制強化輕重症分流，將輕症患者移轉至家中照護，去年疫情較嚴峻時期，考量醫院量能負擔，確診者除了至醫院治療，也會至防疫旅館、集中檢疫所進行治療，當時保險公司有放寬理賠認定，此次新制上路，保險公司理賠認定也將進行適度放寬。（編輯：黃國倫）1110417