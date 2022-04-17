防疫險民眾瘋搶 6業者延後保單生效日杜絕投機

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（中央社記者謝方娪台北17日電）近期民眾瘋搶隔離和確診提供數萬元補償的防疫險保單，考量Omicron潛伏期短，為攔阻部分民眾「逆選擇投保」，多家產險公司拉長保單投保後生效期，原本防疫保單投保後隔日生效，改為最長延至投保後第5日生效。

近期本土確診案例大幅攀升，創下破千例的單日新高，產險業掀起防疫保單下架改版潮，民眾紛紛搶搭現有防疫保單末班車，瘋搶隔離加確診理賠數萬元的保單，多家產險公司網站一度遭高流量癱瘓。

不過，在這波瘋搶防疫保單熱潮裡，多家產險業者收到不少民眾一投保就立刻因隔離或確診申請理賠出險的案件，憂心有部分民眾「逆選擇投保」，即已知自身接觸確診者出現高風險，仍向保險公司投保防疫保單，以領取隔離或確診理賠金，產險業者對此現象也陸續作出應對措施。

目前如富邦產、和泰產、明台產、中信產等業者已紛紛拉長防疫保單投保後生效期，自原先投保後隔日生效，拉長為投保後第4日至第5日不等期間才生效；兆豐產拉長至投保後第2日生效；國泰產拉長至投保後第3日或第4日生效。

一名產險主管指出，因應疫情環境變化加上防止道德危機，各家陸續下架現有高額確診和隔離補償的防疫保單、拉長保單生效期，也有產險公司改為網路投保通路，統一由系統認定，就是盼降低後續理賠爭議。

因應近兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「防疫保單」問世，針對法定傳染病提供確診醫療給付、確診或隔離定額補償金，無論去年年初臺產防疫保單停售前或近期防疫保單改版下架潮，都創造民眾史上首見在通路排隊搶買保單的奇景。

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產險主管提醒，民眾可評估自身需求，適度購買保單填補保障，若不幸遭隔離或確診，可將無法工作的損失、醫療費用等轉嫁給保險公司承擔，不過若過度搶購多張防疫保單，就和保險本質背道而馳了，畢竟買保險目的是風險移轉，和買彩券並不相同。

因隔離、確診和申請理賠會有時間差，產險業界預估，在4月初本土疫情轉趨嚴峻後，4月下旬將有大量申請理賠案件陸續進件，有產險業者已預先啟動應變措施，進行理賠和客服人員事前演練，備戰防疫保單理賠潮。（編輯：林淑媛）1110417